Spoiler di ONE PIECE 1006: nei primi dettagli, un personaggio ruba la scena

Continua la battaglia di Onigashima. Dopo aver visto le scene con Sanji in ONE PIECE 1005, è tempo di dare un'occhiata anche al resto del campo di battaglia. In rete sono arrivati i primi leak di ONE PIECE numero 1006, che permettono ancora una volta di approfondire ciò che sta succedendo sull'isola sotto il dominio di Kaido delle Cento Bestie.

Vediamo insieme quali sono stati i primi spoiler di ONE PIECE 1006 condivisi in rete.

Il capitolo 1006 si intitola "Hyogoro dei Fiori".

Baofang scopre la posizione del gruppo di Momonosuke.

Sanji deve scegliere se andare ad aiutare Momonosuke oppure Kinemon.

Carrot viene sconfitta da Perospero .

. Hyogoro e X-Drake continuano a proteggere Chopper mentre quest'ultimo prepara l'antidoto.

Hyogoro viene infettato dal virus di Queen.

Hyogoro utilizza una tecnica collegata alle spade e ai fiori.

Marco VS King e Queen .

. Perospero trova Marco.

Hyogoro non riesce più a sopportare gli effetti del virus e chiede a un sottoposto di ucciderlo.

Sembra quindi che ONE PIECE 1006 ruoterà molto intorno a Hyogoro, il vecchio a cui è stato dedicato anche il titolo del capitolo, mentre non sembra proseguire lo scontro di Nico Robin. La prossima settimana il manga di ONE PIECE non sarà in pausa e sarà quindi regolarmente pubblicato su Weekly Shonen Jump e MangaPlus.