Spoiler ONE PIECE 957: svelate taglie imperatori, sarà uno dei migliori capitoli di sempre

Eiichiro Oda ha deciso di continuare a sorprendere i lettori di ONE PIECE sganciando bombe a ripetizione in quelli che saranno probabilmente i capitoli più importanti del suo manga. Ora sono arrivati gli spoiler del capitolo 957 di ONE PIECE che ci illustrano alcuni nuovi dettagli del mondo piratesco e di alcuni suoi importantissimi personaggi.

Marshall D. Teach, alias Barbanera, è il più giovane dei quattro imperatori in ordine di ingresso, e ha una taglia di 2.247.600.000 Berry. Uno sproposito rispetto a quelle viste in questi capitoli di ONE PIECE, ma i primi spoiler del capitolo 957 rivelano il vero livello degli altri imperatori.

Poche per ora le informazioni giunte sulla prossima storia di Oda, ma ci permette di sapere le taglie degli altri imperatori e di Gol D. Roger in persona.

Shanks ha una taglia di 4.000.000.000 di Berry ;

; Big Mom ha una taglia di 4.300.000.000 di Berry;

Kaido ha una taglia di 4.600.000.000 di Berry;

Barbabianca aveva una taglia di 5.000.000.000 di Berry;

Gol D. Roger aveva una taglia di 5.500.000.000 di Berry;

Numeri elevatissimi per le figure più forti del mondo di ONE PIECE. Ma non solo queste informazioni nel capitolo 957, poiché arrivano altri dettagli sulla ciurma dei Pirati Rocks. In passato hanno fatto parte di questa ciurma Barbabianca, Shiki, Big Mom e Kaido. Rocks, il capitano, era un membro del clan della D. e Garp e Gol D. Roger si allearono per sconfiggere Rocks.

Secondo Yonkou Productions, che aveva rivelato questi dettagli in anteprima, il capitolo 957 di ONE PIECE sarà ricchissimo di avvenimenti e probabilmente uno dei più belli di sempre. Cosa ci ritroveremo a leggere in questa nuova storia, situata tra la fase due e tre dell'arco di Wanokuni? Il prossimo capitolo di ONE PIECE sarà pubblicato regolarmente la prossima settimana.