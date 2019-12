Gli spoiler di ONE PIECE 965 annunciano una battaglia senza precedenti?

ONE PIECE ritorna di prepotenza prima delle festività natalizie di Weekly Shonen Jump confezionando un altro capitolo che ci presenta il mondo piratesco come non l'abbiamo mai conosciuto. Attenzione spoiler sul capitolo 965 dal prossimo paragrafo.

ONE PIECE riparte dalle miniavventure di Capone Bege, ancora a Dressrosa con moglie e ciurma per trovare la cognata Laura, e suo malgrado si occupa di pirati rivali che stavano creando caos sull'isola da poco tornata sotto il controllo della legittima linea dinastica. Potete osservare le prime immagini del capitolo in calce.

Il capitolo 965 si intitola "La cospirazione dei Kurozumi" e fa presagire altre ombre dal giovane Orochi, attuale consigliere di Yasu. La storia ci riporta però alla nave di Barbabianca e all'avventura di Oden, con Toki che afferma di voler tornare a Wanokuni perché è la terra dei suoi genitori, nonostante lei non sia nata lì. Oden nota le navi del Governo Mondiale che inseguono la Moby Dick e, dalle spiegazioni di Barbabianca, inizia ad avere un'idea un po' più chiara del mondo.

Passano due anni, nasce Momonosuke e Oden ancora non è convinto di voler tornare nella sua terra natia. Arrivano i poster di taglia di Oden, e il samurai diventa capitano della seconda divisione della flotta di Barbabianca. Durante questo periodo, un giovane orfano di nome Teach si unisce alla ciurma. Mentre proseguono le avventure, però, Oden inizia a pensare di tornare a Wanokuni.

Sukiyaki si ammala ancor più gravemente e vorrebbe che Oden gli succedesse il prima possibile, mentre Orochi è entrato nel palazzo della capitale e si sta occupando di tutte le faccende dello shogun. Il ragazzo però nasconde di essere un Kurozumi, membro di una famiglia importante di Wanokuni che cadde in disgrazia tanti anni prima in seguito a uno scontro con i Kozuki. Proprio in questo periodo, si viene a sapere che una vecchia in possesso del frutto Mane Mane no Mi sta pianificando l'ascesa di Orochi come shogun.

Arriva il quarto anno di viaggio per Oden, e la ciurma di Barbabianca arriva su un'isola. Dall'altra parte della stessa area, Gol D. Roger mette piede a terra affrontando un gruppetto di marine. Una volta venuto a sapere della presenza di Barbabianca sulla stessa striscia di terra, rivela di non avere più molto tempo da vivere. Il re dei pirati di ONE PIECE vuole finirla con uno scontro in cui sia lui che il rivale baffuto moriranno.