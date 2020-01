Spoiler di ONE PIECE 968: chi è il primo ad abbandonare la ciurma di Roger?

Finiscono le vacanze invernali e Weekly Shonen Jump ritorna. Oltre le tre nuove serie Undead Unluck, Mashle e The Witch's Guardian che stanno per debuttare, i fan attendono con ansia il ritorno di ONE PIECE. Il manga dei record si era fermato a un punto importantissimo della storia e ora c'è curiosità sul prosieguo del flashblack.

Come ogni giovedì, i primi spoiler sul capitolo che sarà pubblicato sulla rivista iniziano a farsi largo in rete. ONE PIECE capitolo 968 per ora è stato anticipato da una sola immagine e pochi testi in inglese, che potete leggere e osservare nel post su Reddit in calce. Il capitolo di ONE PIECE si intitola "Il ritorno di Oden".

Il tesoro è stato trovato e Gol D. Roger decide di dargli il nome One Piece. Diventato il Re dei Pirati, nell'immagine presente nel link su Reddit c'è un breve dialogo tra Roger e il suo vice capitano Rayleigh. Secondo Roger, la sua ciurma è arrivata su Laugh Tale troppo presto e il Re dei Pirati si chiede chi sarà a trovare il One Piece dopo. Sempre lui dice che sarà suo figlio a trovarlo, ma Rayleigh risponde che non ne ha ancora uno. Per Roger non è tardi per averne, aprendo così alla possibilità di scoprire chi sia Portuguese Rouge che poi darà alla luce Ace.

Il futuro pirata che approderà a Laugh Tale supererà i precedenti. Mentre la ciurma ride per le affermazioni di Roger, si inizia a bere e a dirigersi verso un punto dove la marina non li disturberà. Roger esclama che sarà il primo ad abbandonare la nave, mentre Oden il secondo. Considerato il titolo, è probabile che vedremo anche il ritorno definitivo di Oden Kozuki a Wanokuni, sua terra natia e dove si trovano sua moglie e i suoi figli. Come proseguirà il flashback del samurai?