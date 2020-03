Spoiler di ONE PIECE 975: faceva tutto parte del piano?

Tornano i nostri pirati preferiti in ONE PIECE che, dopo un lunghissimo flashback dedicato al passato di Wanokuni e al suo capo Oden Kozuki, torna a concentrarsi su Rufy e compagni. L'ultimo capitolo non ha mancato di stupire i lettori con diverse rivelazioni, come reagiranno i protagonisti? Vediamo insieme spoiler e immagini di ONE PIECE 975.

I piani del traditore Kanjuro sono arrivati alle orecchie di Orochi che è riuscito a programmare una controffensiva. Infatti la Thousand Sunny ha richiesto alcune riparazioni e Rufy si scusa per il ritardo. Nelle prime immagini di ONE PIECE 975 che potete osservare in fondo alla notizia si vede la battaglia tra i tre capitani e le tre navi di Kaido. Rufy, Law e Kidd salgono a bordo dei velieri nemici che dapprima li sottovalutano e poi cedono al panico, mentre i tre pirati danno fondo a tutte le proprie abilità.

Intanto Shinobu è sulla riva, legata da alcuni serpenti disegnati da Kanjuro mentre arriva sul luogo anche Kyoshiro. Osservato da lontano dai Nove Foderi Rossi, ha un folto seguito e si rivela essere Denjiro mentre si rimuove la parrucca. I samurai con lui sono quelli liberati dalle carceri della capitale, una cosa possibile solo grazie alla fiducia che Denjiro ha ottenuto negli anni da Orochi. Inoltre, l'uomo si congratula per il piano di Kinemon: infatti il messaggio dato in punto di morte da Yasuie andava letto in un'altra maniera, indicando pertanto non il porto Tokage ma il porto Habu.

La notte precedente hanno così lasciato al porto sbagliato solo le navi inutili mentre tutta la loro flotta è nel porto sicuro. Kanjuro, che ha ancora tra le mani l'ostaggio Momonosuke, è allibito. Tutti sono contenti per la mossa di Kinemon che è riuscito così a ingannare la spia. Tuttavia il personaggio arrossisce nelle ultime vignette, non sapendo che il messaggio di Yasuie indicasse al porto Habu. L'errore involontario di Kinemon ha così salvato il piano dei protagonisti di ONE PIECE. Il manga sarà però in pausa su Weekly Shonen Jump, tornando tra due settimane.