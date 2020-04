Spoiler di ONE PIECE 976: le immagini confermano una cover con Roger e un aiuto insperato

Con il capitolo 975 di ONE PIECE si è chiuso il tankobon 96 dell'opera. Mentre questo ha anche mostrato la ciurma di Roger con i suoi membri più di spicco, la storia settimanale che va in scena su Weekly Shonen Jump deve proseguire. Vediamo cos'ha preparato Eiichiro Oda per il capitolo dopo la pausa.

Il capitolo 976 di ONE PIECE parte con la copertina su Weekly Shonen Jump, che mostra un Rufy, un Roger e un Oden intenti a bere insieme, proseguendo poi con una fantastica pagina a colori che riporta i Tontatta in scena. Conclusa questa breve parentesi extra, le immagini spoiler di ONE PIECE si soffermano sul resto del capitolo e sul succo dell'azione.

I foderi rossi sulla barca con Kinemon comprendono che in realtà il loro leader aveva semplicemente sbagliato l'interpretazione del messaggio, e la volpe di fuoco lo conferma: avendo vissuto tutta la vita nella sfortuna, è stato di vitale importanza che l'unico momento fortunato sia stato quello che ha potuto salvare migliaia di vite.

Kanjuro ha deciso di trovare Hiyori e di ucciderla, mentre porta con sé Momonosuke che continuerà a tenere come ostaggio. Il bambino inizia ad impanicarsi, ma decide di non chiedere aiuto e afferma che troverà un modo per scappare e di prendersi la testa di Kaido e Orochi. Non basterà l'intervento di Kawamatsu, perché Kanjuro, utilizzando una nuova tecnica, farà piovere frecce dal cielo che colpiranno i samurai.

Le navi della ciurma di Kaido ancora in piedi dopo gli ultimi capitoli di ONE PIECE si preparano a sparare sulla flotta nemica. Tuttavia, un attacco dal mare sfonda lo scafo: è tornato Jinbe e si presenta come timoniere e membro ufficiale della ciurma di Cappello di Paglia. Ora che il gruppo protagonista è completo, i personaggi di ONE PIECE veleggiano verso Onigashima.