Spoiler per ONE PIECE capitolo 969: e ora cosa farà Oden?

Sin da bambino, Oden Kozuki aveva desiderato lasciare la sua isola per esplorare il mondo. Ha avuto la possibilità di farlo grazie alle ciurme di pirati più famose e potenti dell'epoca, scoprendo gli anfratti più misteriosi dell'universo di ONE PIECE. Ma il suo viaggio con Gol D. Roger sembra concluso, cosa ci sarà ora per lui.

Abbandonata la ciurma, Oden ha fatto ritorno a Wanokuni dove ha trovato un paese completamente cambiato. Ormai Orochi è il padrone dell'isola, grazie al supporto nell'ombra di Kaido, e la trama del clan Kurozumi si è quasi compiuta. Dopo aver saputo che Toki è stata addirittura ferita dagli uomini del reggente shogun, Oden si è scatenato e si è avventato da Orochi a spade sguainate. Da qui riprende il capitolo 969 di ONE PIECE.

Grazie all'intervento del precedente possessore del Bari Bari no Mi, adesso in possesso di Bartolomeo, Oden viene rinchiuso in cella da Orochi. La donna che utilizzava il frutto Mane Mane no Mi prende il posto del Kozuki governando il paese. Questi due membri sono Kurozumi Higurashi e Kurozumi Semimaru.

Dopo un anno, Oden scopre della morte di Roger e, nello stesso periodo, avviene la lotta tra i pirati di Kaido e di Gecko Moria. In questo frangente, Moria ruberà i resti di Ryuma e la sua spada, Shusui. Oden piange e ride allo stesso tempo per l'esecuzione di Roger.

Tre anni dopo, Orochi uccide moglie e figli di Hyogoro, con Oden che decide di fermare lo shogun e Kaido. A questo punto, con la pazienza ormai persa, i Nove Foderi Rossi si radunano e decidono di abbattere Kaido e la sua ciurma. Orochi inoltre infrange tutte le promesse fatte a Oden, prendendolo in giro per lungo tempo. ONE PIECE sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 26 gennaio alle ore 16:00.