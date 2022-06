Spoiler e sinossi per i prossimi episodi di Boruto: si torna a Konoha?

La più lunga saga originale dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, sta per trovare una degna conclusione. Il Team 7 e il Team 5, tra pochissimi episodi, potranno fare ritorno al Villaggio della Foglia. Ecco le sinossi delle puntate che vanno dalla 253 alla 256.

Cominciata il 23 gennaio 2022 con l'episodio 233, l'arco narrativo della Grande Battaglia nel Paese dell'Acqua terminerà entro la fine di giugno. Questa avventura, che ha fatto compagnia agli spettatori per cinque, lunghi mesi diventando la saga originale più duratura di sempre, termina con la messa in onda dell'episodio 255. Il finale della saga di Boruto è vicinissimo.

In seguito al tentativo di pace del Team 7 in Boruto 252, nel corso del prossimo appuntamento i ragazzi tenteranno di persuadere Ikada dal fare guerra al Villaggio della Nebbia. Il nuovo leader dei Funato, tuttavia, rifiuterà, a meno che Boruto non sia disposto a certe sue condizioni.

L'episodio 254, "A spiral of revenge" in programma per il 19 giugno, vedrà Boruto accettare la proposta di Ikada. La guerra cesserà, ma solamente se il figlio del Settimo Hokage sarà disposto a rinunciare alla sua stessa vita.

L'ultimo episodio della saga sarà il 255, "A troubling, unresolved issue". Nel corso dell'episodio, scopriremo se la guerra sarà davvero terminata e se i ninja di Konoha potranno fare ritorno a casa.

A luglio, debutta un nuovo episodio originale, questa volta incentrato su Cho-cho e Inojin. I due, decideranno di aiutare un famoso ristorante di ramen. Riusciranno a completare la ricetta speciale per questo piatto prelibato?