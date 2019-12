Gli spoiler svelano il futuro di Boruto: Naruto Next Generations con gli episodi 137 e 138

Per diversi mesi, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha festeggiato il ventesimo anniversario di Naruto utilizzando un arco narrativo particolare. Il protagonista Boruto, insieme al suo mentore Sasuke, è stato costretto a viaggiare nel passato riscoprendo tempi e personaggi del Villaggio della Foglia di ben venti anni prima.

La saga in questione si concluderà in Boruto: Naruto Next Generations episodio 136, lasciando il posto a due episodi autoconclusivi. L'episodio 137 si intitolerà "Lo studente samurai dello scambio culturale" e andrà in onda domenica 22 dicembre. "Sumire ha deciso di unirsi alla squadra scientifica degli oggetti ninja, uno dei suoi sogni. Solo Wasabi e Namida rimangono nel team 15, quindi deve esserci un nuovo membro. Questi è Kurogane Tsubaki, una ragazzina del già conosciuto Paese del Ferro, territorio dei samurai. Tsubaki è convinta che shinobi e samurai siano completamente diversi, perché gli shinobi non hanno onore. Guarda subito tutti dall'alto in basso, ci sarà qualcosa che riuscirà a convincerla della bontà dei ninja?"

L'episodio 138 di Boruto: Naruto Next Generations sarà invece trasmesso il 29 dicembre e sarà l'ultimo dell'anno. Intitolato "il compleanno di Hiashi", si focalizzerà quindi sul nonno di Boruto. Il ragazzo vuole preparare un regalo per il nonno, ma non sa cosa comprare. Inizia quindi a ottenere informazioni infiltrandosi silenziosamente nella residenza Hyuuga. Appare però un uomo che afferma di essere il più forte di Konoha e sfida Hiashi. Lo Hyuuga però si oppone, nonostante venga chiamato codardo, e Boruto capisce ancora meno cosa passi per la testa del nonno, non capendo cosa è giusto regalargli.