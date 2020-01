Spoiler di The Seven Deadly Sins 338: il nuovo nemico finalmente si rivela

The Seven Deadly Sins sembra voler continuare ancora per parecchio tempo. Nonostante Meliodas, Elizabeth e compagni abbiano sconfitto a caro prezzo il Re dei Demoni, sembra che Nakaba Suzuki abbia altro nei suoi piani, disattendendo la sua previsione sulla conclusione dell'opera. Il caos è giunto e il quadro sta iniziando a delinearsi.

La storia di Merlin ha iniziato a svelare parte del passato del Peccato di Gola, con una fame insaziabile di amore. Per questo ha dato vita al caos, entità progenitrice del mondo di The Seven Deadly Sins e finora rimasta sigillata grazie alla presenza del Re dei Demoni e della Divinità Suprema.

Ora che l'equilibrio è stato distrutto, Merlin ha liberato la madre del caos, mentre mamma Hawk inizia a sgonfiarsi improvvisamente alle spalle dei protagonisti. Il maiale gigante non era infatti che un ricettacolo per il potere di questo essere misterioso. Mentre la maga e Meliodas battibeccano, Arthur interviene smorzando i toni, ma il mondo intorno a loro sta cambiando.

Appare anche Cath, il gatto strano che segue Arthur da quando fu terminato l'allenamento a Istar. E nel momento in cui i due si stanno per riunire, Cath spalanca le fauci e assalta il re di Camelot. Meliodas riesce a salvare il ragazzo appena in tempo, ma quest'ultimo è costretto a perdere il braccio destro per l'attacco improvviso. Cos'ha Cath e che ha in mente la Madre del Caos? The Seven Deadly Sins sarà pubblicato ufficialmente su Weekly Shonen Magazine mercoledì 15 gennaio 2020.