Gli spoiler di The Seven Deadly Sins capitolo 333 annunciano un tragico addio

È durata parecchi capitoli la nuova fase di The Seven Deadly Sins, ambientata dopo i famosi capitoli "epilogo" che avevano accompagnato i lettori verso una fine fasulla del manga. Vediamo cosa succede nel seguito del capitolo 332 di The Seven Deadly Sins. Attenzione spoiler dal prossimo paragrafo.

Il Re dei Demoni è sconfitto, mentre Meliodas e Zeldris si sono ricongiunti. Ma il capitolo 333 di The Seven Deadly Sins ha un altro protagonista: Escanor. La grazia ricevuta da Mael per tornare a combattere al fianco dei suoi amici lo sta corrodendo da dentro, e ormai il suo tempo è giunto al termine. Mentre l'ex comandamento parte con la sua amata, Merlin è al fianco del Peccato di Superbia del Leone.

Mentre tutto il resto del gruppo si gira per osservare, Escanor inizia a bruciare con forti vampate di calore tutto intorno. Mentre saluta tutti e si rivela orgoglioso di aver fatto parte dei Seven Deadly Sins, Merlin accorre a baciarlo nonostante le forti fiamme che avvolgono il corpo dell'uomo. Escanor inizia a piangere mentre continua a disintegrarsi pian piano a causa del calore emanato, mentre una Merlin parzialmente ustionata in volto si allontana e lo saluta con un sorriso.

È la fine di un era, come recita anche il titolo del capitolo 334 di The Seven Deadly Sins, quando nell'ultima pagina del Leone non è rimasta altro che cenere. I fan giapponesi potranno acquistare il nuovo volume del manga tra pochi giorni, con Escanor in copertina.