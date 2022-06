Spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 85: la risposta di Vegeta

La battaglia con Gas sta prendendo pieghe sempre più a sfavore dei protagonisti di Dragon Ball Super. La forza dell'Heeter è di molto superiore a quella di Goku e Vegeta, anche se questi due entrano negli stati di Ultra Istinto e Ultra Ego rispettivamente. E anche combattendo insieme non sembrano in grado di sconfiggere Gas.

Eppure Vegeta ha deciso di non demordere. Il principe dei saiyan, così come aveva fatto con Granolah, ha deciso di subire tantissimi colpi che a quanto pare gli fanno da carburante, rendendolo molto più forte. Una tecnica poco conservativa ma che potrebbe avere effetti positivi durante la battaglia. In Dragon Ball Super 85 gli spoiler ufficiali si concentrano proprio su questo.

Sono sette le pagine rivelate sul sito ufficiale del manga, che potete trovare raccolte nel tweet in basso. Vegeta e Gas continuano a scontrarsi, con l'Heeter che ancora una volta dimostra di essere superiore. C'è tanta azione con i due che continuano ad affrontarsi, mentre Goku resta a guardare. E proprio in merito a questo, c'è una frase molto interessante che aggiunge un tocco in più: "Vegeta sembra star affrontando Gas in modo sconsiderato senza tener conto della propria vita, ma c'è qualcosa che sta succedendo che soltanto Goku ha percepito?"

Bisognerà attendere ancora una settimana prima di vedere i personaggi in azione appieno in Dragon Ball Super 85.