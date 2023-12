Spongebob diventa un anime: il nuovo arco narrativo inizia con un'opening tutta da ridere

Diventato ormai uno dei personaggi più conosciuti e iconici dell’animazione proposta dagli studi di Nickelodeon la piccola spugna Spongebob torna periodicamente con nuovi progetti. Esiste, però, anche una produzione amatoriale in cui le avventure della spugna vengono riproposte in puro stile anime, con l’epicità di ogni grande shonen.

Le origini di questa produzione risalgono al 2017 quando un animatore ha lanciato online la sua versione anime di Spongebob Squarepants, attraverso diverse opening ed ending e anche un episodio. Oggi, a distanza di alcuni anni, è arrivato un nuovo video, l’opening che potete vedere in cima alla notizia, dedicato all’arco narrativo dei Frycook Games.

Per chi non lo sapesse i frycook games sono stati introdotti per la prima volta nel corso della seconda stagione della serie originale, e con un confronto diretto tra Spongebob e il suo migliore amico Patrick, scelto ad Plankton per rappresentare il Chum Bucket. La spugna e la stella marina capirono però che non valeva mettere a rischio la loro amicizia a causa di quella competizione.

Nel video, intitolato Suponjibobu, simpatica storpiatura del titolo originale per dare un tocco giapponese in più, il video mostra i momenti salienti della competizione, ma introduce anche eventi e personaggi importanti nell’universo di Spongebob ma che non hanno ricoperto un ruolo centrale nei frycook games. Sotto le note di Reason di HelloROMIX il video è strutturato come una vera e propria opening di un anime shonen, con grande attenzione data agli scontri.

Si tratta di un lavoro incredibile, soprattutto se si pensa che è stato realizzato da un’unica persona, l’animatore Narmak, che in meno di 24 ore dal lancio del video ha già raggiunto le 170000 visualizzazioni e migliaia di mi piace. Per concludere, ricordiamo che Spongebob ha fatto un cameo in Undead Unluck, e aspettiamo le vostre opinioni sull’anime non ufficiale di Spongebob nei commenti.