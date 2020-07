SpongeBob è diventato un vero anime, il primo episodio mostra lo scontro con Bubble Bass

SpongeBob SquarePants, la serie animata di Nickelodeon tanto famosa in Italia, è recentemente diventata un vero e proprio anime con tanto di opening, ending theme, doppiaggio giapponese e uno stile di animazione completamente rivisitato. Il primo episodio introduce "l'arco narrativo di Bubble Bass" ed è disponibile gratuitamente su YouTube.

Ma per quale ragione è stato realizzato un anime di SpongeBob? Cerchiamo di fare chiarezza. Il 23 agosto 2017 l'animatore statunitense Narmak, conosciuto soprattutto a causa dei suoi esilaranti video parodia, pubblicò sul proprio canale YouTube un'opening di SpongeBob in stile giapponese, prendendo in prestito il brano Colors of the Heart degli UVERworld (già opening della terza stagione di Blood+) e inserendo tante citazioni al cartone animato originale, rivisitandole però in tono leggermente più dark.

Naturalmente l'idea era quella di farsi quattro risate, ma l'opening divenne immediatamente virale e ottenne decine di milioni di visualizzazioni, portando Narmak a considerare la possibilità di realizzare un vero adattamento anime. Dopo aver tastato il terreno pubblicando altre sigle e qualche OST, ottenendo costantemente diversi milioni di click, il ragazzo decise di finanziare l'opera, assumendo dei doppiatori professionisti e iniziando a lavorare sull'adattamento.

Il direttore del doppiaggio è John Wang, CEO e fondatore di Voicedubz Studios con più di dieci anni di esperienza alle spalle. La premiere di SpongeBob Anime è stata vista da circa due milioni di utenti nelle prime 24 ore.

L'episodio in questione, visibile in cima all'articolo, mostra la resa dei conti tra i protagonisti e il villain Bubble Bass, personaggio introdotto nella puntata 6 della serie originale, trasmessa il 20 agosto del 1999. Nella versione di Narmak l'antagonista combatte e sconfigge Squidward, prima di affrontare SpongeBob in un testa a testa.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di ufficiale invece, vi ricordiamo che la prossima settimana debutteranno gli ultimi anime della stagione estiva.