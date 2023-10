Avete mai visto lo spot animato del Ghibli Park? Realizzato da Miyazaki

Il parco a tema dedicato al famosissimo Studio Ghibli è stato aperto a novembre dello scorso anno e fra poco si accinge a celebrare il suo primo anniversario. In vista dell'apertura, il regista Hayao Miyazaki aveva realizzato uno spot pubblicitario davvero speciale, ricco di colori e di vivacità. Lo avete mai visto?

E' disponibile proprio qui, nel tweet che vi lasciamo in calce all'articolo. Il video in questione annunciava l'inizio delle vendite dei biglietti del parco a tema dello Studio Ghibli. Sono presenti proprio tutti i personaggi più iconici di Miyazaki, con Totoro e il Gattobus de Il mio vicino Totoro e tantissimi altri esserini provenienti da La città incantata.

l video è in realtà una rielaborazione di una sequenza animata disegnata da Miyazaki per l'apertura del Museo Ghibli nel 2001, ma aggiornata con il messaggio "Il Parco Ghibli apre il 1 novembre" scritto lungo il lato del Gattobus. In realtà, quello che vediamo sullo schermo è un gatto-treno, a voler essere precisi. Come viene mostrato nel cortometraggio spin-off Mei and the Kittenbus, esistono diversi tipi di Gattobus, con diverse lunghezze e dimensioni.

A proposito di questo corto animato, lo sapete che lo spin-off de Il mio Vicino Totoro verrà proiettato al Ghibli Park? Prima era un'esclusiva solo del Museo Ghibli, ma nelle prossime settimane farà il proprio debutto nel noto parco a tema. Purtroppo, questo breve ma commuovente cortometraggio non è disponibile in home video, ma chissà se un giorno non verrà reso pubblico.