Spotify Japan svela la Top 10 dei brani più ascoltati in occidente, otto sono sigle anime!

Il 2020 si avvicina ormai alla conclusione e, come ogni anno, il servizio musicale streaming ad abbonamento Spotify non ha perso l'occasione per presentare il suo "riassunto dell'anno", anche chiamato Spotify Wrapped. Tra le varie classifiche è stata anche mostrata la Top 10 dei brani giapponesi più ascoltati in occidente, e a quanto pare otto di questi sono sigle anime.

Al primo posto troviamo Gurenge di LiSA, sigla d'apertura dell'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, mentre il resto delle posizioni sono per lo più occupate da alcune delle Opening più famose degli ultimi anni. Di seguito la classifica completa.

Top 10 brani giapponesi più ascoltati in occidente

Gurenge, LiSA (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) Unravel, TK dei Ling tosite sigure (Tokyo Ghoul) Silhouette, Kana-Boon (Naruto Shippuden) Blue Bird, Ikimonogakari (Naruto Shippuden) Tokyo Drift (Fast & Furious), Teriyaki Boyz Peace Sign, Kenshi Yonezu (My Hero Academia) Summertime, Cinnamons & Evening Cinema Crossing field, LiSA (Sword Art Online) Kyouran Hey Kids!!, The Oral Cigarettes (Noragami) Black Catcher, Vickeblanka (Black Clover)

La vittoria di Gurenge non arriva a sorpresa, visto che al momento vanta quasi 120 milioni di riproduzioni sul sito web del portale streaming. LiSA conquista anche l'ottava posizione con Crossing Field dalla prima stagione di SAO, mentre il resto della classifica include due brani di Naruto e l'iconica sigla d'apertura di Tokyo Ghoul.

E voi cosa ne pensate? Ascoltate anche voi brani anime su Spotify? Fateci sapere qual è il vostro preferito nei commenti!