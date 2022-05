Spriggan: L'anime di Netflix in azione nel poster inedito

Il trailer di Spriggan ci ha fatto vedere la nuova serie prodotta da Netflix e da David Production, studio di animazione famoso per il suo lavoro ne Le Bizzarre Avventure di JoJo. Nelle scorse ore è stato condiviso un nuovo poster incentrato sui personaggi dell'anime.

La serie è una trasposizione del manga omonimo di Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa pubblicato nel 1989 e conclusosi dopo 11 volumi nel 1996. Per chi non lo conoscesse, racconta la storia di Yu Ominae, giovane ragazzo parte degli Spriggan, unità militare che si occupa di recuperare antichi reperti di una società altamente tecnologica che governava la Terra. Yu lavora per la ARCAM Corporation, potente multinazionale che si occupa di raccogliere questi manufatti. In calce alla notizia trovate quindi il poster condiviso dall'account Twitter @SugoiLITE, che ci mostra i numerosi personaggi che conosceremo nelle puntate di Spriggan.

Come sapete l'anime avrebbe dovuto fare il suo debutto nel 2021, ma è stato rinviato di un anno: nel poster è presente l'indicazione che le puntate della serie saranno aggiunte nel catalogo di Netflix il prossimo 18 giugno, anche se per ora non sappiamo ancora da quanti episodi sarà composta la prima stagione dello show. Per concludere, vi segnaliamo questa locandina dedicata a Spriggan.