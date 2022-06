SPRIGGAN: il nuovo anime dallo studio di Jojo è disponibile su Netflix

Netflix intende continuare ad investire pesantemente nel mercato dell'animazione giapponese con titoli originali ed ambiziosi. L'ultima produzione del colosso statunitense dedito allo streaming on-demand si intitola SPRIGGAN e, dopo diversi mesi dall'annuncio, è finalmente approdato all'interno del catalogo.

L'ultimo trailer di SPRIGGAN sottolineava l'ottimo comparto tecnico realizzato da David Production per l'occasione, ovvero lo studio di animazione che si è occupato di tutte le stagioni di Jojo, tra cui anche Stone Ocean attualmente in corso su Netflix.

Per chi non lo ricordasse, l'anime in questione è ispirato al manga originale realizzato da Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa, serializzato tra il 1989 e il 1996 sulle pagine di Shonen Sunday Super. La produzione della serie televisiva venne annunciata dal colosso americano nell'ormai lontano 2019 e la sinossi recita quanto segue: "Gli agenti Spriggan della società ARCAM devono evitare che i reperti di un'antica civiltà dotati di poteri pericolosi cadano nelle mani sbagliate..."

L'anime, che si compone di 6 episodi complessivi dalla durata di oltre 40 minuti cadauno, è disponibile da un paio di giorni alla visione su Netflix sia in lingua originale che con tanto di doppiaggio in italiano. E voi, invece, siete interessati all'anime di SPRIGGAN? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.