Spriggan: il fantasy prodotto da Netflix e dallo studio di Jojo ha finalmente una data

Annunciato a inizio dello scorso anno, l'adattamento animato di Spriggan targato Netflix è presto passato in sordina sotto l'ondata di nuovi annunci e produzioni televisive. Dopo diversi mesi di silenzio, il colosso americano ha finalmente sciolto le riserve per annunciare alcune novità sull'attesissima serie fantasy.

Netflix si prepara a rivitalizzare un titolo cult e molto popolare in Giappone dopo uno sfortunato adattamento anime del '98 supervisionato da Katsuhiro Otomo in persona. Ad ogni modo, l'opera fantasy originale di Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa sta per godere di una nuova trasposizione televisiva realizzata dallo studio David Production, celebre per Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Non dovremmo aspettare molto poiché il debutto dell'anime è fissato nel corso del 2021, ma per adesso possiamo accontentarci della nuova locandina promozionale rilasciata dallo studio, la stessa allegata in calce alla notizia. Qualora non conosciate la storia, l'editore Planet Manga, che detiene i diritti per la controparte cartacea in Italia, descrive la trama dell'opera quanto segue:

"Gli Spriggan sono un gruppo di elite di combattenti dell'Arcam, una multinazionale giapponese che sin dalla fondazione si occupa di ricercare questi reperti e se necessario di sigillarli. Protagonista del manga è un particolare spriggan, Yu Ominae, un liceale con doti naturali di combattente fuori dal comune. Attraverso l'evoluzione di questo personaggio vengono trattati temi religiosi, tecnologici e soprattutto umanitari."

