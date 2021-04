Spriggan: Netflix conferma l'uscita nel 2021 con un teaser, presto nuovi dettagli

Questa mattina, Netflix ha tenuto un evento speciale chiamato "Netflix Anime: Mega Rich 2 Hours Special", in cui sono state presentate tutte le grandi serie anime (originali e non) in uscita nel corso del 2021. Tra queste si annovera anche Spriggan, l'anime esclusivo presentato nell'inverno del 2019 e presumibilmente vicino all'uscita.

In calce potete dare un'occhiata al teaser pubblicato dal profilo Twitter ufficiale di Netflix, che durante l'evento ha promesso l'imminente arrivo di nuove informazioni sulla serie. In allegato trovate anche il recap di tutte le grandi serie in uscita entro fine anno, tra cui spiccano anche Records of Ragnarok, La via del Grembiule e Baki Hanma: Son of Ogre.

Per quanto riguarda Spriggan, per il momento Netflix non è stato troppo generoso con le informazioni. Sappiamo per certo che la serie è un adattamento del manga del 1989 di Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa, e che la produzione è affidata ai ragazzi di David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Fire Force). Presto comunque conosceremo nuovi dettagli, tra cui si spera anche la data d'uscita.

E voi cosa ne pensate di questo teaser? State aspettando Spriggan? Fateci sapere quali sono gli anime Netflix che vi ispirano di più lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi lasciamo alla nostra Top 5 degli anime Netflix più attesi del 2021.