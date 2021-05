Spriggan: Netflix rivela locandina e staff dell'anime di David Production

Spriggan è un manga del vecchio millennio, scritto da Hiroshi Takashige e disegnato da Ryoji Minagawa. Pubblicato dapprima su Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nel 1989 e poi spostato su Shonen Sunday Super fino alla sua conclusione nel 1996, è una storia raccolta in formato tankobon in 11 volumi totali.

Spriggan è stato abbastanza famoso in quegli anni da ricevere un lungometraggio animato prodotto dallo Studio 4°C, ma presto la serie rinascerà con una serie animata. Netflix porterà Spriggan sulla sua piattaforma nel corso del 2021 e in queste ore ha pubblicato una nuova locandina di Spriggan che potete osservare in basso, la quale conferma ancora l'uscita per quest'anno.

Ad animare Spriggan ci penserà lo studio di Jojo, David Production. Oltre lo staff già presentato, Netflix ha comunicato i nuovi ruoli coperti:

Assistente regista: Shōhei Miyake

Production design: JNTHED

Direttore CG: Norihito Ishii

Color design: Osamu Mikasa

Direttore artistico: Yūji Kaneko

Direttore della fotografia: Yousuke Motoki

Inoltre, Shuhei Handa non sarà più un semplice character designer: il sito ufficiale dello show di Netflix ora lo credita come direttore dell'animazione. Il protagonista Yu Ominae sarà invece doppiato da Chiaki Kobayashi. Ora manca esclusivamente la data di uscita, che verosimilmente sarà nella stagione autunnale.