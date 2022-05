Spriggan, nuovo trailer per l'anime in arrivo su Netflix

Netflix sta continuando ad investire sempre più risorse sul fronte dell'animazione giapponese e, negli ultimi anni, ha prodotto e diffuso non pochi titoli originali. L'ultimo di essi è Spriggan, una produzione ambiziosa e attesa al debutto nel mese di giugno.

Il nuovo anime di David Production in collaborazione con Netflix porta con sé tante aspettative, in parte merito anche dello studio di animazione incaricato del progetto, ovvero lo stesso dietro Le Bizzarre Avventure di Jojo. L'ultima immagine promozionale di Spriggan aveva confermato l'approdo della serie televisiva il prossimo 18 giugno in tutto il mondo.

Si tratta di un progetto veramente ambizioso e che da diversi mesi è in produzione presso lo studio di Jojo. Per chi non avesse mai sentito parlare di questa serie, la trama qui segue: "Dopo la fine della guerra fredda, alcuni potenti gruppi hanno cominciato una caccia a preziosi manufatti, ovvero macchine di una civiltà avanzata. Yu Ominae è un agente d'élite che fa parte dell'organizzazione ARCAM, un gruppo il cui scopo è la protezione di questi manufatti."

Non ci resta dunque che attendere appena un paio di settimane per dare un'occhiata a questo nuovo progetto Netflix. Nel frattempo, lo staff ha rilasciato un nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, che ci mostra nuovamente la bontà del comparto tecnico di questo progetto. E voi, invece, cosa ne pensate, siete interessati a questo anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.