Spunta in rete la copertina del secondo volume di EDENS ZERO

Durante la giornata di ieri è finalmente spuntata in rete la copertina del secondo volume di EDENS ZERO, il manga scritto e disegnato dal sensei Hiro Mashima, già autore di opere del calibro di RAVE - The Grove Adventure, Monster Hunter Orage e l’incontenibile Fairy Tail. Il volumetto verrà infatti pubblicato in Giappone il prossimo 16 novembre.

Visionabile in calce all’articolo, la copertina di EDENS ZERO ritrae tutti i protagonisti del secondo arco narrativo del manga, ossia Shiki Granbell, la sexy video maker Rebecca, gli androidi Happy e E.M. Pino, il giovane scienziato Weisz Steiner, la terribile piratessa spaziale Elcy Crimson e persino il criminale Sibir.



A ragion veduta, il volume dovrebbe contenere quantomeno i capitoli ambientati sul Pianeta Norma, dove Shiki e Rebecca hanno incontrato per la prima volta la versione giovanile di Weisz ed il bizzarro androide chiamato E.M. Pino, apparentemente appartenuto al “nonno” adottivo di Shiki: il Re dei Demoni.

Lanciato in Giappone lo scorso giugno, EDENS ZERO è pubblicato sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Magazine, che da sempre ospita le numerose opere realizzate dal geniale Hiro Mashima. Mentre in Italia risulta ancora inedito, il fumetto è pubblicato simultaneamente anche sul mercato inglese, francese, cinese, coreano e tailandese.

Vi ricordiamo infine che proprio negli ultimi giorni Hiro Mashima ha pubblicato via Twitter un simpatico sketch di EDENS ZERO a tema Halloween: l'avete già ammirato?