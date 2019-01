Spunta in rete la copertina del terzo volume di EDENS ZERO

Mentre i fan italiani di Hiro Mashima attendono con l’ansia la conclusione di Fairy Tail e l’arrivo di EDENS ZERO, in Giappone la più recente opera del geniale mangaka annovera già ben tre volumetti. Recentemente è infatti spuntata in rete la copertina del terzo volume, disponibile nel paese del Sol Levante da qualche giorno.

Visionabile in calce all’articolo, la copertina del terzo volume di EDENS ZERO raffigura l’omonima nave spaziale, nonché la splendida spadaccina Homura Kōgetsu, che di recente si è unita all’equipaggio. In primo piano trovano invece posto il protagonista Shiki ed il rivale Jinn, i quali si sono dati battaglia sia sul pianeta Blue Garden che su Guilst.



Sfortunatamente non sappiamo ancora quali capitoli verranno raccolti all’interno del volume, ma basandoci sulla copertina è plausibile che il tankobon proponga ai lettori il primo incontro fra Shiki e la piratessa spaziale Elcy Crimson, nonché la prima sfida col cyborg chiamato Jinn, incaricato di rapire Rebecca e molte altre B-Tuber.

Serializzato in Giappone sulle pagine della rivista settimanale Shonen Magazine edita da Kodansha, EDENS ZERO approderà in Italia durante il mese di maggio 2019. Durante la scorsa edizione di Lucca Comics & Games, l’editore italiano Star Comics ne ha infatti annunciato l’acquisizione, e dal momento che la serie principale di Fairy Tail si concluderà nel mese di aprile, è assai probabile che proprio EDENS ZERO prenda il suo posto all’interno della collana Young.