Spunta in rete un nuovo teaser per il film live-action di Kakegurui

L’attenzione dei fan di Kakegurui potrà ormai essersi focalizzata sull’imminente seconda stagione dell’anime, eppure durante il 2019 assisteremo anche all’esordio di un altro importante progetto legato al brand. Nel mese di maggio, infatti, ne verrà rilasciato il film live-action.

Il sito ufficiale nipponico della trasposizione live-action di Kakegurui ha recentemente diffuso in rete un nuovo teaser che ci permette di ammirare i protagonisti principali della pellicola, come la giocatrice d’azzardo Yumeko Jabami e la sua rivale Mary Saotome. Ve lo proponiamo in chiosa all’articolo.



Il suddetto sito ha inoltre rivelato che la sigla di apertura, intitolata "Ichi ka Bachi ka" (lett. Tutto o niente), sarà eseguita dalla rock band femminile PassCode. Al cast, inoltre, si sono recentemente aggiunte anche Sayuri Matsumura ed Elaiza Ikeda, le quali interpreteranno rispettivamente Yumemi Yumemite e Kirari Momobari.

Composta da 10 episodi, la prima stagione del live-action di Kakegurui è stata trasmessa in Giappone a partire dal mese di gennaio 2018, per poi approdare anche in Italia attraverso la piattaforma di streaming di Netflix. Per maggiori informazioni sulla trama della serie, vi invitiamo a consultare la sinossi ufficiale.

"Yumeko Jabami entra all'Accademia di Hyakkaou, dove gli studenti sono classificati per le vincite al gioco d'azzardo e fama e fortuna attendono i primi della lista."