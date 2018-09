Spunta in rete il secondo video promozionale dell'anime intitolato 'Vita da Slime'

Nelle ultime ore è stato rilasciato in rete secondo video promozionale dell’anime intitolato “Vita da Slime” (anche noto in Giappone come “Tensei Shitara Slime Datta Ken”), il quale approderà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 1 ottobre 2018.

Visionabile in calce all’articolo, il filmato dura soltanto 90 secondi, durante i quali ci vengono mostrate le spaventose creature che i personaggi della serie incontreranno durante la vicenda: draghi, serpenti giganteschi, ragni e altri esseri a dir poco terrificanti! Gli ultimi istanti del video, invece, promettono una discreta dose di fanservice, mostrandoci un vivace gruppo di fanciulle davvero prosperose e irresistibili...

Prodotto dallo studio d’animazione 8-Bit, Vita da Slime sarà diretto da Yasuhito Kikuchi (Infinite Stratos, Macross Frontier, Busou Shinki), mentre Atsushi Nakayama (Absolute Duo) gli farà da assistente. Kazuyuki Fudeyasu (Tantei Opera Milky Holmes, Girls' Last Tour, Recovery of an MMO Junkie) ne curerà invece la sceneggiatura, mentre a Ryouma Ebata (Busou Shinki, Magical Warfare) è stato affidato il character design. La colonna sonora, invece, sarà composta da Elements Garden.

In attesa di poter visionare il primo episodio di Vita da Slime, ve ne proponiamo di seguito la sinossi ufficiale.

“Perdere la vita in seguito a un’aggressione non è certo una bella esperienza... Figuriamoci se poi ci si reincarna in un essere gelatinoso, per di più cieco e sordo, e si viene catapultati in un mondo completamente diverso da quello che si è lasciato! È ciò che accade a Satoru, che intraprende un’assurda avventura nei panni di uno slime! Armato delle due abilità uniche 'predatore', che gli consente di sottrarre i poteri agli avversari, e 'grande saggio', che gli permette di conoscere ogni cosa che lo circonda, Satoru dovrà farsi strada in un universo abitato da draghi, goblin, bestie varie e tizi di mezz’età…!”