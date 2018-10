Spunta in rete "Super Powers", la nuova videosigla di apertura di ONE PIECE!

Il nuovo episodio dell’anime di ONE PIECE è sbarcato stamani sul circuito televisivo nipponico, portando con sé un carico prezioso quasi quanto l’oro: il nuovo tema di apertura, intitolato “Super Powers” ed eseguito dalla boy band nipponica V6, che in passato aveva giò lavorato alle sigle di Eyeshield 21, InuYasha e Fairy Tail.

Visionabile in chiosa all’articolo, la videosigla dura circa due minuti e mezzo - compensando ancora una volta la totale assenza della sigla di chiusura, come da tradizione per l'anime di ONE PIECE - ma soprattutto contiene una serie di fotogrammi e sequenze ricche di spoiler anche piuttosto importanti.



Fra questi, i più “pericolosi” sono sicuramente rappresentati dalle trasformazioni che presto subiranno la combattiva Carrot e lo stesso Monkey D. Luffy, che già da qualche settimana sta affrontando un avversario ben più potente e preparato di lui: Katakuri. Altre scene non meno importanti anticipano poi uno confronto corpo a copro fra Big Mom e Chopper, che si vedrà costretto ad assumere il terrificante “Monster Point”, e non per ultimo l'inaspettato intervento del Germa 66.

Alcune clip in particolare anticipano infine un tenero momento fra Sanji Vinsmoke e l’affascinante Pudding, che in questo arco narrativo hanno seriamente rischiato di sposarsi. Nonostante la ragazza stesse inizialmente recitando, oggi sembra davvero innamorata del cuoco gentiluomo... Secondo voi come andrà a finire fra i due personaggi?Spunt