Spunta in rete il titolo ufficiale dell'episodio 131 di Dragon Ball Super!

Poiché mancano soltanto due episodi alla conclusione di, in rete - e soprattutto su Twitter - vi è molta confusione tra spoiler confermati e ingannevoli fake. Nelle ultime, i ragazzi dell’autorevole fonte d’informazionehanno però divulgato quello che sembrerebbe essere il titolo ufficiale del 131° episodio.

Mentre la puntata 130, intitolata “La più grande resa dei conti di sempre! La battaglia suprema per la sopravvivenza!!”, ci mostrerà lo fine delle ostilità fra il nostro Goku e Jiren Il Grigio, il titolo dell’episodio successivo, “Una miracolosa conclusione! Addio Goku!!", sembra promettere un finale a sorpresa.



Se nei mesi passati abbiamo tanto speculato sulla conclusione del Torneo del Potere, ora che manca solo un minuto circa alla fine del combattimento fra Goku Ultra Istinto ed il più potente Pride Trooper dell’Undicesimo Universo, non possiamo fare a meno di domandarci quale possa essere questa “miracolosa conclusione” menzionata nel titolo. È mai possibile che tutti gli esseri scomparsi durante il Torneo del Potere vengano davvero resuscitati, come ipotizzato dai fan sin dall’inizio stesso dell’evento? O assisteremo, invece, ad un finale imprevedibile?



Ma soprattutto, quale ruolo giocherà Freezer in questo finale “miracoloso”? Sono già diversi episodi che il tiranno intergalattico se ne sta in disparte, probabilmente in attesa di potere mettere in atto il proprio piano; e sebbene qualcuno sostenga che gli animatori di Dragon Ball Super si siano semplicemente dimenticati di confermare la sua eliminazione, gran parte del fondom di Akira Toriyama è invece certo che l’alieno stia invece architettando qualcosa.



In attesa che Dragon Ball Super ci fornisca le risposte ai suddetti quesiti, vi proponiamo di seguito le prime immagini del decimo cofanetto dell’edizione Blu-Ray nipponico. In uscita in Giappone il prossimo 3 aprile, il box conterrà gli episodi 109-120 e vanterà in copertina una minacciosa illustrazione di Goku nella forma incompleta dell’Ultra Istinto.