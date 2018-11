Spuntano alcune figure dedicate a Dragon Ball Super: Broly, tra cui una molto interessante

Nelle scorse ore sono apparse alcune immagini sulla rete, relative ad alcune statuette concernenti il nuovo lungometraggio legato all'universo di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly. Tra gli oggetti in questione ce n'è uno che risulta molto interessante, essendo relativo alla prima raffigurazione canonica del personaggio.

Il debutto nelle sale nipponiche della ventesima pellicola dedicata al franchise di Dragon Ball si avvicina a grandi passi, e i fan ricevono notizie che lo riguardano in maniera inversamente proporzionale ai giorni che mancano al 14 dicembre. Sarà infatti in quella data che Dragon Ball Super: Broly vedrà il grande schermo, mostrandoci, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, anche uno dei personaggi più attesi dai fan in assoluto: Gogeta.

Nelle scorse ore, grazie ad un'immagine che ha cominciato a circolare su internet, gli appassionati ne hanno avuto ulteriore conferma. Si tratta di una fotografia scattata a quelle che sembrerebbero essere sei action figure dedicate alla pellicola, raffiguranti altrettanti personaggi principali. Come potete vedere voi stessi nell'immagine allegata alla notizia (anche se si tratta di una foto in bassa risoluzione), si possono riconoscere Goku, Vegeta (nella sua inedita trasformazione in Super Saiyan God), Freezer (nella sua forma base), Broly, Paragas (il padre di quest'ultimo), e , cosa più interessante per i fan, proprio il sopracitato Gogeta.

Si tratta della prima raffigurazione di questo potentissimo guerriero, nato dalla fusione (non tramite Potara) di Goku e di Vegeta, nella sua forma base, mentre si erano già viste la versione sovrappeso malriuscita e quella Super Saiyan God Super Saiyan. Ovviamente non esistevano ancora figure come queste (sembrerebbero simili alle Nendoroid Petite, alte dai cinque ai sette centimetri) di Gogeta inserite all'interno del contesto narrativo, dato che egli si appresta a diventare parte del canone di Akira Toriyama proprio con Dragon Ball Super: Broly.

Che ne dite? Vi piacerebbe avere una di queste misteriose statuette? Magari proprio quella di Gogeta?

Dragon Ball Super: Broly è il ventesimo lungometraggio dedicato al franchise, e arriverà il 14 dicembre nelle sale giapponesi. La storia seguirà lo scontro tra i nostri eroi e il temibile saiyan Broly, arrivato sulla Terra con l'aiuto di Freezer. Non si sa ancora nulla di certo sul suo arrivo in Italia.