Spuntano in rete nuovi promo per Dragon Ball Super: Broly

Nonostante Dragon Ball Super: Broly abbia ormai compiuto il proprio esordio nelle sale cinematografiche nipponiche, il materiale pubblicitario diffuso da Toei Animation negli ultimi giorni non accenna a diminuire. A tal proposito, sono recentemente spuntati in rete due nuovi promo dedicati a Vegeta e Gogeta.

Consultabili in calce all’articolo, i nuovi spot di Dragon Ball Super: Broly ci mostrano infatti Gogeta e l’orgoglioso Principe dei Saiyan giocare alla morra cinese contro un avversario non meglio specificato (probabilmente lo spettatore). Mentre Gogeta si dimostra allegro e piuttosto divertito, confermando le voci di corridoio che lo vedrebbero in possesso di una personalità giocosa e molto simile a quella del "gemello" Vegeth, il fiero Vegeta sembra aver preso molto seriamente questa nuova sfida, infatti afferma con decisione che il suo prossimo avversario sarà il tiranno intergalattico Freezer.

Diretto da Tatsuya Nagamine, Dragon Ball Super: Broly è il primo film cinematografico basato sulla serie d’animazione Dragon Ball Super, infatti la storia inedita raccontata dalla pellicola è ambientata qualche tempo dopo la conclusione del Torneo del Potere organizzato da due Zeno durante l'ultimo arco narrativo del suddetto anime televisivo.

Sfortunatamente i fan italiani dovranno attendere qualche mese per poter visionare la pellicola, poiché il distribuitore Koch Media e la sua divisione Anime Factory hanno annunciato che il lungometraggio approderà nelle sale del Bel Paese il 28 febbraio 2019. Secondo quanto comunicato, il film presenterà il doppiaggio Mediaset eseguito dallo Studio Merak.



Vi ricordiamo infine che nelle ultime ore è stata pubblicata sulle pagine di Everyeye.it la recensione di Dragon Ball Super: Broly. Correte a darle uno sguardo!