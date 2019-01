Spuntano in rete i primi screenshot tratti dalla prossima opening di Fairy Tail

Come rivelato nella seconda metà di dicembre 2019, l’anime di Fairy Tail sarà presto accompagnato da nuove sigle di apertura e chiusura, le quali esordiranno ufficialmente il prossimo 13 gennaio, con la messa in onda dell’episodio 291. Nel frattempo, su Twitter, sono spuntate le prime immagini tratte dalla nuova videosigla...

Visionabili in calce all’articolo, i suddetti screenshot ci permettono infatti di ammirare alcuni personaggi che compariranno nel video di “DOWN BY LAW” - il brano cantato dalla band maschile THE RAMPAGE from EXILE TRIBE. Un’immagine in particolare ci mostra il protagonista Natsu Dragneel di spalle, quasi a voler indicare degli sviluppi non proprio positivi... Che i suoi compagni di Fairy Tail stiano per scoprire il terribile segreto circa le sue origini?



Le altre immagini ci permettono di ammirare invece il personaggio di Mest Gryder, un componente di Fairy Tail che, dopo aver cancellato la propria memoria, ha lavorato per anni all’interno del Concilio della Magia, nonché uno dei terribili Spriggan 12 al servizio dello Stregone Oscuro: Wall Eehto. Infine, il quarto ed ultimo screenshot anticipa uno scontro violento fra la spadaccina Erza Scarlet e Ajeel Ramal, un altro componente della spaventosa guardia personale di Zeref.

Vi ricordiamo che gli episodi del terzo ed ultimo adattamento animato di Fairy Tail vengono trasmessi ogni domenica sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, che ci propone la serie con sottotitoli in lingua italiana.