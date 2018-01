Spuntano in rete i titoli e le trame degli ultimi sei episodi di Dragon Ball Super!

In attesa di poter visionare il nuovo episodio di Dragon Ball Super che sarà trasmesso nel cuore della notte, nelle ultime ore sono emersi in rete i titoli e le trame delle ultime sei puntate della serie. Curiosi di scoprire come potrebbe finire il Torneo del Potere indetto dai due

Prima di riportare il contenuto dei nuovi spoiler, va comunque fatta una precisione: i titoli e le sinossi visionabili di seguito non sono ancora state confermate dai ragazzi di Yonkou Productions né da Todd Blankenship (le principali e più attendibili fonti di informazione in fatto di spoiler), bensì dallo stesso utente di 2ch che nel 2016 pubblicò con largo anticipo gli spoiler degli ultimi episodi della Saga di Trunks del Futuro, i quali si rivelarono poi corretti. A ragion veduta, in attesa che una fonte più attendibile confermi anche gli spoiler odierni, vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tutte le informazioni riportate di seguito.

Dragon Ball Super #126 - Sopraffare persino un Dio!

- Sopraffare persino un Dio! Data: 4 febbraio 2018

4 febbraio 2018 Trama: Freezer è esausto a causa dello scontro con la soverchiante potenza del Dio della Distruzione Toppo! In questa situazione disperata, Vegeta viene travolto da un impeto furioso!

Dragon Ball Super #127 - La redenzione di Freezer! Combattere per quello in cui si crede!!

- La redenzione di Freezer! Combattere per quello in cui si crede!! Data: 11 febbraio 2018

11 febbraio 2018 Trama: Qualcosa di strano sta succedendo a Vegeta dopo che questi ha subito uno dei tremendi colpi di Toppo! C-17 trasforma le proprie batterie di energia in una bomba, ma questa non ha alcun effetto e il suo sacrificio risulta vano; Freezer è turbato dalla perdita dell’unico compagno che non lo giudicava e combatte con tutta la propria forza contro il Dio Toppo!

Dragon Ball Super #128 - L’onorevole desiderio di Jiren! L’ardente potere di Goku supera i propri limiti!!

- L’onorevole desiderio di Jiren! L’ardente potere di Goku supera i propri limiti!! Data: 18 febbraio 2018

18 febbraio 2018 Trama: Il desiderio di Jiren è infine svelato a tutti i presenti presso il Torneo del Potere, e gli Dei rimangono senza parole! Ciononostante, Goku non si ritira ed attiva nuovamente l’Ultra Istinto, ma questa volta qualcosa sembra diverso…?

Dragon Ball Super #129 - Questo è tutto il potere del Settimo Universo!

- Questo è tutto il potere del Settimo Universo! Data: 4 marzo 2018

4 marzo 2018 Trama: Ad un minuto dalla fine, la desolazione attanaglia il team del Settimo Universo, specie ora che Goku e Vegeta sono esausti… A corto di idee, Beerus si rivolge a Shin…

Dragon Ball Super #130 - Ti sconfiggerò e salverò l’intero Universo!

- Ti sconfiggerò e salverò l’intero Universo! Data: 18 marzo 2018

18 marzo 2018 Trama: Una corsa contro il tempo! Goku e Vegeta si sono fusi per dar vita a Vegeth. Jiren continua ad accrescere incredibilmente il proprio potere, ma…

Dragon Ball Super #131 - Il sogno di Goku

- Il sogno di Goku Data: 25 marzo 2018

25 marzo 2018 Trama: È trascorso del tempo dalla fine del Torneo del Potere. Goku si sta allenando con Goten, quando viene informato che un interessante individuo parteciperà ad un torneo…

Mentre gli spoiler più recenti avevano già lasciato intendere che sarebbero stati Freezer e C-17 ad affrontare il potente Toppo, che a breve diverrà un Dio della Distruzione, le ultime sinossi soprammenzionate sembrerebbero suggerire che l’ultimo episodio di Dragon Ball Super cercherà di ricollegarsi al finale di Dragon Ball Z. Non a caso, la sinossi della puntata 131 potrebbe riferirsi a quando Goku decise di partecipare al nuovo Torneo Tenkaichi per poter incontrare Ub, la reincarnazione del Majin Bu malvagio, che per giunta è comparso in uno dei più recenti capitoli del manga illustrato dal sensei Toyotaro.

Qualora i suddetti spoiler dovessero rivelarsi corretti, vi riterreste soddisfatti dal finale proposto da Dragon Ball Super?