Spuntano nuovi splendidi artwork dedicati a Dragon Ball Super: Broly

Nelle scorse ore sono trapelate online una serie di artwork, ispirati agli eventi e ai personaggi di Dragon Ball Super: Broly, che ci mostrano alcuni dei protagonisti in delle splendide nuove versioni, che si tratti di Goku Super Saiyan God o dello stesso Broly.

Dragon Ball Super: Broly è ormai da quasi tre settimane nei cinema giapponesi, e continua a infrangere record di pubblico e di incassi, come dimostra il traguardo dei tre miliardi di yen superato da pochi giorni. Ovviamente, questo è solo l'inizio, con la pellicola pronta a superare i confini del Giappone e a sbarcare negli altri continenti. La macchina promozionale è quindi tutt'altro che ferma, e ha ancora molti assi da giocare.

Uno di questi è legato al videogioco mobile ispirato alla saga e intitolato Dragon Ball Legends, che negli scorsi giorni ha aggiunto alcuni personaggi al suo roster. Visto che si tratta di protagonisti di spicco di Dragon Ball Super: Broly, sono stati rilasciati anche una serie di artwork dei suddetti, attraverso i quali possiamo ammirarli in una splendida nuova versione.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla presente notizia, si tratta di tre illustrazioni: la prima ci riporta alla battaglia degli dei, con Goku in versione Super Saiyan God che si scontra con il Dio della Distruzione Lord Beerus, il tutto riassunto alle spalle dello stesso Goku in primo piano. La seconda vede ancora Goku una volta raggiunta la deificazione, in formato più grande rispetto alla precedente e con uno sfondo più suggestivo.

L'ultima è quella che maggiormente è correlata al lungometraggio uscito lo scorso 14 dicembre 2018, con Broly trasformato in Super Saiyan in primo piano, accompagnato alle sue spalle dal duo chiamato a fronteggiarlo: Goku e Vegeta, entrambi con la chioma blu elettrico che contraddistingue i Super Saiyn God Super Saiyan.

Insomma, in attesa dell'uscita italiana di Dragon Ball Super: Broly, pronto a canonizzare personaggi come Gogeta e lo stesso Broly, programmata da Anime Factory e Koch Media per il prossimo 28 febbraio 2019, possiamo ancora aspettarci contributi come questi artwork, che possono intrattenerci durante l'attesa.