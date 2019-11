Spuntano in rete trailer e data d'uscita di Thor, il nuovo comics di Donny Cates

Se siete ferrati sul mondo dei comics conoscerete sicuramente Donny Cates, il talentuoso autore statunitense famoso soprattutto per l'ottimo lavoro svolto con Absolute Carnage, uno dei fumetti più apprezzati del momento. Lo scrittore infatti è recentemente tornato sotto le luci della ribalta grazie a Thor, il suo nuovo progetto in uscita nel 2020.

Come anticipatovi il mese scorso, Thor sarà il protagonista di una nuova serie di fumetti che riscriveranno completamente la storia dell'asgardiano, curata fino ad oggi da Jason Aaron. Marvel ha appena pubblicato un trailer riservato proprio al nuovo comics, confermando anche la data d'uscita, fissata per il 1 gennaio 2020.

La serie sarà curata dal team creativo composto da Donny Cates e dal disegnatore Nic Klein, recentemente impegnato, tra le altre cose, con Target Veder. Nella preview il caporedattore C.B. Cebulski non ha perso l'occasione per elogiare il suo pupillo, dichiarando: "Donny ha questa particolare abilità che gli consente di portare un personaggio in posti ancora inesplorati. Non c'è limite alla sua immaginazione, e di conseguenza non c'è limite a quello che potremo vedere nella nuova serie".

Lo scorso ottobre il fumetto fu così descritto da Marvel: "Un incredibile team creativo prenderà la gestione di Thor a partire dal prossimo anno! Da poco presentato al panel Marvel’s Next Big Thing al Comic Con di New York, Donny Cates e Nic Klein condurranno il Dio del Tuono nella sua prossima era. La storia con protagonista Thor sarà leggendaria, piena di avventure tuonanti, così come anche il mistero di ritrovarsi in un nuovo territorio, per dover affrontare un’antica minaccia, conosciuta come The Black Winter. Nic Klein accompagnerà Thor con il suo talento artistico, presentandolo con un nuovo look degno del Re di Asgard". Non ci rimane quindi che aspettare il prodotto completo per giudicare la nuova opera di Donny Cates.

