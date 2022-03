Spy×Family, Kaguya-sama, Shield Hero: ecco il palinsesto primaverile 2022 di Crunchyroll

Crunchyroll, il famoso portale streaming dedicato esclusivamente alle serie anime, ha annunciato questo martedì che trasmetterà in streaming i seguenti anime come parte del palinsesto per la stagione primaverile del 2022.

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Season 3 - attualmente in corso

- attualmente in corso Estab-Life: Great Escape - 23 Marzo

Science Fell in Love, So I Tried to Prove it. r=1-sinθ - 1 Aprile

Mahjong Soul Pon☆ (Jong-Tama Pong☆) - 1 Aprile

Fanfare of Adolescence - April 2 LOVE ALL PLAY - 2 Aprile

BUILD-DIVIDE -#FFFFFF- CODE WHITE - 2 Aprile (anche su Funimation)

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Final Season - 3 Aprile (anche su Funimation)

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs - 3 Aprile

Tomodachi Game - 5 Aprile

The Rising of the Shield Hero Season 2 - 6 Aprile (anche su Funimation)

- 6 Aprile (anche su Funimation) The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody - 6 Aprile

Skeleton Knight in Another World - 7 Aprile

The Dawn of the Witch - 7 Aprile

Kaguya-sama: Love is War Ultra Romantic - 8 Aprile (anche su Funimation)

- 8 Aprile (anche su Funimation) Date A Live IV - 8 Aprile (anche su Funimation)

Dance Dance Danseur - 8 Aprile

Love After World Domination - 8 Aprile

Spy×Family - 9 Aprile

- 9 Aprile Shikimori's Not Just a Cutie - 9 Aprile

In the Heart of Kunoichi Tsubaki - 9 Aprile

Aoashi - 9 Aprile

Don't Hurt Me, My Healer! - 10 Aprile

Ascendance of a Bookworm Season 3 - 11 Aprile

A Couple of Cuckoos - 23 Aprile

Attualmente Crunchyroll sta continuando a trasmettere in streaming i seguenti anime:

ONE PIECE (anche su Funimation)

(anche su Funimation) Boruto: Naruto Next Generations

Requiem of the Rose King (anche su Funimation)

CUE!

Dragon Quest: Adventure of Dai

Case Closed (Detective Conan)

Digimon Ghost Game

Shenmue the Animation

Delicious Party♡Precure

Il primo marzo Funimation e Crunchyroll hanno annunciato l'unione dei loro cataloghi anime. In realtà, il catalogo di anime e i contenuti simulcast di Funimation e Wakanim sono passati a Crunchyroll, rendendolo il più grande servizio di streaming di anime. Funimation Global Group di Sony ha completato l'acquisizione di Crunchyroll da AT&T il 9 agosto dello scorso anno. Il prezzo di acquisto è stato di 1,175 miliardi di dollari.

In ultimo, vi lasciamo con la top 10 dei manga che meritano un anime secondo i fan giapponesi. Tra i titoli troviamo manga come Kaiju No.8 in arrivo per Star Comics, Oshi no Ko in arrivo per J-Pop e Solo Leveling.