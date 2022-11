Spy x Family 1x21: Fiona Frost nel design ufficiale dell'anime

Spy x Family è alla seconda metà della prima stagione, più precisamente all'episodio 21. Nell'anime vi è un nuovo punto di svolta e sono state gettati le basi per grandi eventi in arrivo.

I membri principali del cast sono oramai introdotti e i fan di Spy x Family sono curiosi di saperne di più e così sarà man mano che le varie missioni della famiglia Forger continuano. Tra i membri introdotti vi è Fiona Frost che in realtà è una spia che lavora in WISE con Twilight. Fiona ha dei forti obiettivi personali verso i quali si dirige in maniere che creano confusione tra i membri della famiglia Forger.

Nel nuovo poster pubblicato dal profilo ufficiale spyfamily_anime, tweet in calce alla notizia, si può vedere il design completo di Fiona Frost o, come nome in codice, di Nightfall. La ragazza ha la pelle pallida, è di statura media e con capelli a frangia di color lavanda chiaro. Ha dei glaciali occhi viola incorniciati da ciglia chiare. Veste con un montgomery blu, guanti marroni e pantaloni neri in pelle. I suoi orecchini a bottone prendono la forma del simbolo di WISE. Da Yor Forger è descritta come una bella ragazza.

