Spy x Family 1x03 su Crunchyroll: la prova di recitazione dei Forger

Il terzo episodio di Spy x Family è arrivato su Crunchyroll, al momento in esclusiva per gli utenti abbonati. Dopo la promessa di matrimonio, la famiglia Forger è al completo. Loid, Anya e Yor possono dunque concentrarsi sulla missione di Twilight.

Spy x Family è al centro di numerose polemiche, ma questo è dovuto al forte impatto che la serie anime ha avuto sul pubblico. Con il debutto della “Mission 3”, prosegue il viaggio nella spy comedy di Tatsuya Endo.

Yor si trasferisce a casa Forger, dove Anya le da una accoglienza calorosa e le mostra l’abitazione. Le due donne di casa vengono poi richiamate da papà Loid, il quale è concentrato sulla missione. Per far si che Anya acceda alla Eden, istituto scolastico in cui accede solo l’elite di Ostania, i Forger dovranno sottoporsi a un colloquio di famiglia.

La commissione della Eden è rinomata per la sua severità: sono pochissimi quelli a superare il test, che valuta non solo il lignaggio, ma anche il grado di cultura generale. Per essere sicuro che Anya venga ammessa, Loid sottopone la famiglia a un colloquio simile a quella che verrà fatta dall’accademia. In Spy x Family cominciano i preparativi per il colloquio. Il primo approccio, però, è fallimentare sotto tutti i punti di vista.

A quel punto, disperato, l’agente Twilight decide di rinsaldare il loro legame con una passeggiata di famiglia. Tuttavia, anche in questo caso il fallimento è dietro l’angolo. Solamente dopo una visita alla sartoria e una foto di famiglia, la famiglia Forger finalmente si stringe. È però solamente dopo un incidente, che provoca la cattura di un criminale, che Loid, Anya e Yor finalmente si fidano ciecamente l’uno dell’altro.