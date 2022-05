Spy x Family 1x04 su Crunchyroll: una prova d'alta eleganza

Adottando la piccola Anya e prendendo in sposa la bella scapola Yor, Loid Forger ha riunito la sua splendida famiglia. Ora, l’agente Twilight può finalmente avviare l’Operazione Strix. Il quarto episodio di Spy x Family, disponibile alla visione per gli utenti Crunchyroll premium, mette alla prova i protagonisti: comincia il test alla Eden.

Dopo le prove di recitazione in Spy x Family 1x03, e un’ultima sessione di preparativi, i Forger si mettono in marcia verso il prestigioso istituto in cui Anya deve assolutamente accedere. Tuttavia, appena arrivati all’Eden College, Twilight si accorge immediatamente di quel che sta succedendo. L’esame di ammissione è già cominciato, la famiglia è alla prova. Questo nuovo episodio, conferma la popolarità della serie anime di Spy x Family?

Sotto l’occhio vigile dell’housemaster della Eden, numerosi partecipanti vengono esclusi anzitempo. Chi non possiede la giusta “elegance” non è degno nemmeno di calpestare il suolo dell’istituto. Pronti a tutto, i Forger si chinano alla statua del fondatore. Identificati con la sigla K-212, stuzzicano l’interesse del esaminatario.

Passati alla fase successiva, i Forger si imbattono in un bambino caduto nelle acque di scolo. Loid sa che è una prova e sprona Anya a invitare suo papà a prestare soccorso. Tuttavia, pur salvando il bambino, Loid viene macchiato dal fango delle acque putride. Sul punto di essere eliminati e additati come rozzi campagnoli, i Forger stupiscono l’housemaster con un cambio di abiti.

A quel punto, c’è una prova ulteriore. Questa volta, però, non è organizzata dalla commissione esaminatrice, ma è un vero incidente. Alcuni animali sono fuggiti dalle stalle e una mandria di mucche sta caricando i concorrenti. A occuparsi della faccenda questa volta è Yor, che mette a dormire il capo branco. Dopo che Anya carezza la mucca, l’housemaster in persona si scusa con i Forger. Con un altro cambio d’abiti, Anya, Yor e Loid sono pronti al colloquio.

Subito, i Forger vengono messi alle strette con una domanda sul secondo matrimonio di Loid, che in risposta illustra le meravigliose doti di sua moglie Yor. L’housemaster del secondo dormitorio, però, pare molto contrariato, e fa tutto ciò che in suo possesso per respingere l’ammissione di Anya. Quando questi, inoltre, attacca apertamente Yor e arriva a far piangere la piccola bimba, Loid perde completamente le staffe e difende a spada tratta la sua famiglia scordandosi della sua missione.

Nonostante il misfatto, l'Operazione Strix non è ancora certamente fallita. Anya ha speranza di accedere all'Eden College grazie all'intervento del più elegante tra gli housemaster, che pare colpito dai Forger. Il destino della missione è rimandato.