Spy x Family 1x06, Operazione Strix Fase 2: a rischio espulsione?

La sesta puntata di Spy x Family ha fatto il suo debutto ufficiale sulla piattaforma streaming Crunchyroll. In questo nuovo appuntamento con la serie anime di WIT Studio e CloverWorks, Anya affronta una banda di teppisti e poi muove i suoi primi passi all’Eden College. La fase due dell’Operazione Strix è cominciata.

In vista del primo giorno di scuola di Anya, Loid e Yor si recano in una sartoria per acquistare l’uniforme su misura dell’Eden College. Quando la bimba riceve il suo nuovo completo, felicissima scorrazza in giro esibendolo a tutti. Ciò, tuttavia, attira le attenzioni sbagliate. Mentre Loid si allontana per questioni di lavoro, Yor si reca con Anya a fare spese. In un attimo di distrazione, Anya viene rapita da una banda di delinquenti in cerca di denaro. La furia cieca di Yor si scatena e i rapitori fuggono a gambe levate. Anya sogna di diventare proprio come sua mamma, così da difendersi autonomamente dai bulletti della scuola.

Nel frattempo, Twilight è stato convocato dall’agenzia. Qui, viene informato sulla fase due dell’Operazione Strix. Questa, prevede di partecipare a una riunione scolastica della Eden a cui prenderà parte anche Donovan Desmond, l’uomo che Twilight deve avvicinare. Tuttavia, a queste riunioni possono partecipare solamente le famiglie degli studenti più meritevoli. Questi, prendono il nome di Imperial Scholar. Per far parte di questa elite, Anya deve conquistare 8 Stelle eccellendo ad esempio nello studio. Qualora dovesse compiere atti poco onorevoli, verrà punita con una stella di demerito, denominata Tonitrus.

Attraverso le sue magagne, Twilight assegna Anya Forger alla stessa classe di Damian Desmond, secondogenito di Donovan. Se sua figlia non dovesse meritare le Stelle della Eden, Loid ha già un piano B: Anya dovrà fare amicizia con il compagno di classe e farsi invitare a casa Desmond. Vi ricordiamo che Spy x Family è nel mezzo di una polemica, anche questo nuovo episodio riceverà le critiche di parte dell’utenza?

Il primo incontro tra Anya e Desmond non è però dei migliori. Grazie alle sue abilità telepatiche, la piccola Forger legge la mente del compagno, che si ritiene di un lignaggio superiore. Ciò, indispettisce Anya, che invece fa amicizia con Becky. Il primo giorno di scuola di Anya in Spy x Family non inizia nel migliore dei modi.

Al termine della visita dell’istituto, dopo un nuovo battibecco, Anya, applicando gli insegnamenti di mamma Yor, sferra un pugno in pieno viso a Damian. Al primo giorno di scuola, Anya ha già guadagnato una stelle Tonitrus di demerito. Se ne dovesse ricevere altre sette, verrà espulsa dalla Eden. Inoltre, l’amicizia con Damian è ormai compromessa. Sia il piano A che il piano B di Twilight sembrano essere già falliti.