Spy x Family 1x07 è su Crunchyroll, Twilight in missione di pace: piano B fallito?

Per somma gioia di suo papà, Anya è stata miracolosamente ammessa all’Eden College. Tuttavia, il percorso scolastico della piccola Forger è cominciato nel peggiore dei modi. Il primo giorno di scuola, la dolce protagonista di Spy x Family ha ricevuto una stella Tonitrus.

La seconda fase dell’Operazione Strix prevede che Anya entri a far parte degli Imperial Scholer, studenti che, per via di eccelsi risultati scolastici, entrano a far parte dell’elite della Eden. Conoscendo quanto Anya sia poco affine allo studio, Twilight escogita già un piano B, la cosiddetta "operazione amicizia". Tuttavia, Anya manda in fumo entrambi piani in uno solo colpo.

Anya avrebbe dovuto fare amicizia con Damian Desmond e farsi invitare a casa sua. Così facendo, papà Loid avrebbe avuto modo di fare la conoscenza della sua preda, Donovan Desmond. Ma nel sesto episodio di Spy x Family Anya colpisce Damian con un pungo.

Come avevamo visto dalla preview di Spy x Family 1x07, in questa nuova puntata dell’anime prodotto da WIT Studio e CloverWorks, Anya tenta in tutti i modi di scusarsi e riappacificarsi con l’illustre compagno di classe. Tuttavia, inizialmente è Becky a opporsi a questa riappacificazione.

Infiltratosi alla Eden, Loid allontana Becky da Anya, che ha così finalmente modo di scusarsi con Damian. Tuttavia, dei sentimenti contrastanti, impediscono al ragazzino di accettare le scuse: il piano B di Twilight è fallito.

Quando Anya torna a casa, Loid insiste nel darle ripetizioni con lo studio. Sua figlia, però, per qualche ragione, è totalmente negata e scappa in camera in lacrime. Calata la sera, quando Loid prova a entrare in camera della bambina, la trova mentre riposa con la faccia sui libri.