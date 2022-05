Spy x Family 1x08 è su Crunchyroll: la prova d'amore di Loid e Yuri

Su Crunchyroll, continua l’appuntamento con l’adattamento anime di Spy x Family prodotto da WIT Studio e CloverWorks. Giunti ormai a oltre metà del primo cour, agli spettatori viene introdotto un nuovo protagonista: il fratello minore di Yor, Yuri Briar.

Dopo gli eventi accaduti in Spy x Family 1x07 il piano di Twilight è in crisi. Tuttavia, la situazione è destinata a peggiorare. Presso l’ufficio cui lavora Yor, il Servizio di Sicurezza Statale porta via un collega con l’accusa di spionaggio. Nota anche con il nome di Polizia Segreta, l’organizzazione ha il compito di preservare l’ordine nazionale in Ostania. La principale minaccia del Paese sono le spie e il ricercato numero uno è Twilight.

Mentre l’uomo viene sottoposto a un crudele interrogatorio, una collega di Yor le ricorda che non ha ancora avvisato suo fratello del matrimonio con Loid. Yuri Briar, legatissimo alla sorella sin dall’infanzia, riceve la notizia telefonicamente, con un anno di ritardo, e pretende di andare immediatamente a congratularsi con i “novelli sposi”. Tuttavia, Yuri è un agente della polizia segreta ed è attualmente impegnato con l’interrogatorio del collega di sua sorella.

Quando Loid viene avvisato dell’imminente visita, scatta il suo piano “coppietta perfetta”, che rivoluziona casa Forger in un nido d’amore. Anya, emozionatissima nel conoscere lo zio, a causa della tarda ora crolla in un sonno profondissimo.

In Spy x Family 1x08 l’ospite speciale bussa a casa Forger, rivelandosi subito indisponibile nei confronti di Loid. L’uno ritiene sia una minaccia per sua sorella, l’altro una minaccia per il suo matrimonio. È sfida aperta tra l’agente segreto e l’agente della polizia segreta.

Il vent’enne, che ufficiosamente lavora per il Ministro degli Esteri, chiede immediate spiegazioni a sua sorella. Yor, si scusa affermando di essersi semplicemente dimenticata di avvisarlo. Accecato dall’amore fraterno, Yuri si beve la scusa.

A cena, Yuri sfoggia una bottiglia di vino, che a causa dell’agitazione trangugia in un batter d’occhio. Proprio come sua sorella, non regge l’alcool e cade preda di una pesante sbornia. A quel punto, però, si lascia ingannare da Twilight, che così scopre il vero mestiere del ragazzo. In seguito, Yuri perde definitivamente il controllo e parte con le sue accuse pubbliche verso Loid, che però replica affermando di amare Yor. Quando chiede una prova d’amore, Loid si avvicina per baciare Yor. Tra i due, sta per scattare il primo bacio.