Spy x Family 1x08: il motivo per cui Yor è una sorella tanto amata

Oltre che essere una commedia in grado di strappare grosse risate, Spy x Family è anche in grado di aprire il cuore dei fan e di emozionarli quando questi meno se lo aspettano. Nell’ottavo episodio dell’adattamento prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks, un flashback ci riporta alla gioventù di Yor.

In Spy x Family 1x08 viene introdotto il personaggio di Yuri Briar, fratello minore di Yor che finora era rimasto in disparte per motivi di lavoro. Quando telefonicamente viene a scoprire che sua sorella si è sposata, subito chiede di poterla incontrare per le felicitazioni. In realtà, le sue intenzioni sono ben diverse. Yuri è morbosamente attaccato a Yor, e pretende di scoprire se l’uomo che ha osato sposarla è degno o meno di lei.

L’amore fraterno di Yuri supera qualsiasi altro legame. Egli, è addirittura divenuto un agente della polizia segreta per poter scacciare le spie come Twilight da Ostania e proteggere così la sicurezza della sorella. Ma per quale motivo è così tanto affezionato? In un flashback, scopriamo che Yuri ha tutto il diritto di amare sua sorella in quella maniera.

Dopo qualche bicchiere di troppo, in un impeto di rabbia, Yuri spiega a Loid che lui e Yor sono cresciuti da soli, senza genitori e in povertà. Yor, la maggiore tra i due, si prendeva cura di Yuri, preparandogli da mangiare nonostante non ne fosse assolutamente capace e provvedendo a tutti i suoi bisogno. A causa della loro condizione economica, i piccoli Briar non potevano acquistare il materiale scolastico. Fu allora che Yor decise di diventare una sicaria su commissione: la Thorn Princess nacque per permettere a Yuri di studiare.

Negli occhi di Yuri, che ancora non sa quale sia il vero mestiere della sorella, Yor ha sempre lavorato duramente per provvedere a lui. Adesso che sono cresciuti, Yuri vuole solamente fare ciò che sua sorella fece per lui in passato. Ma nella preview di Spy x Family 1x09 lo vediamo allontanarsi da casa Forger per fare ritorno a lavoro. Cosa lo avrà fatto fuggire?