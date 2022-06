Spy x Family 1x08: i sentimenti di Loid e Yor vengono messi alla prova

Il debutto di un nuovo personaggio, potrebbe far crollare il matrimonio tra Loid e Yor da un momento all'altro. Qualora i due novelli sposi di Spy x Family non dovessero a riuscire a dimostrare il loro amore, l'intera Operazione Stryx fallirebbe all'istante: Twilight verrà scoperto?

Nell'ottavo episodio di Spy x Family debutta Yuri Briar, il fratello di Yor. Questi, è gelosissimo di sua sorella maggiore e considera Loid come un suo rivale, nonché non all'altezza della mano di Yor. Proprio quando tutto sembrava andare per il verso giusto, la famiglia Forger viene messa all'angolo.

Nonostante sia passato già molto tempo dal matrimonio con Loid, Yor aveva scordato di avvisare suo fratello di essersi sposata. Quando Yuri viene a sapere la notizia, si reca subito a casa Forger per le congratulazioni. Tuttavia, ancor prima di incontrare Loid, Yuri lo reputa inadatto al ruolo di marito di sua sorella. Dal suo punto di vista, egli è l'unico a poter rendere felice Yor.

Al primo contatto, tra Yuri e Briar scoppiano le scintille. Entrambi, non si fidano dell'altro e si reputano un pericolo per il benessere delle rispettive famiglie. Dopo qualche bicchiere di vino di troppo, proprio come sua sorella, Yuri si ubriaca. A quel punto, quando Loid e Yor arrossiscono dopo essersi sfiorati le mani, chiede una prova del matrimonio. In Spy x Family 1x08 l'amore tra Loid e Yor viene messo alla prova.

Per estinguere ogni dubbio nel neo cognato, Loid prende le redini della situazione. Con fare romantico, lentamente si avvicina al viso di Yor, rossa dall'imbarazzo. L'episodio, tuttavia, si chiude prima che i due si bacino. Nel corso della prossima puntata, ci sarà il primo bacio tra loro?