Spy x Family 1x09 è su Crunchyroll: crisi di coppia?

Una delle serie anime più apprezzate dal pubblico, sta quasi per concludere la sua corsa. Difatti, con il debutto di Spy x Family 1x09 su Crunchyroll, alla fine del primo cour dell’adattamento mancano solamente altri tre episodi.

Spy x Family 1x08 ha messo a dura prova Loid e Yor. La loro relazione “fittizia” è quasi saltata a causa del debutto di Yuri, il quale aveva chiesto alla coppietta di baciarsi dinanzi a lui. La nona puntata, comincia proprio da quel punto. Loid si avvicina a Yor, ma la donna non è ancora pronta. Tuttavia, per mantenere in vita la sua copertura, decide di bere del vino: questa volta, è lei ad avvicinarsi al marito.

A pochi istanti dal fatidico bacio, Yuri proprio non può assistere a una scena del genere e decide d'intervenire. Frapponendosi tra i due, riceve un sono schiaffo da sua sorella. Sanguinante e sconfitto, Yuri lascia casa Forger. I Forger hanno dimostrato il loro amore in Spy x Family 1x09.

Il mattino seguente, a colazione, Anya dice a sua mamma che proprio è negata con i fornelli. Incapace come moglie, non avendo baciato Loid, e anche come madre, non sapendo cucinare, Yor entra in crisi. Nel frattempo, Loid comincia a dubitare su sua moglie: possibile che non sappia del vero mestiere di suo fratello?

Per cercare la verità, Twilight prima applica una cimice su Yor e poi la pedina. A un certo punto, con l’aiuto di Franky e un improvvisato costume da agente segreto, addirittura la interroga. Yor, però, dimostra la sua innocenza. Alla fine della giornata, Loid e Yor rincasano assieme. Come felicemente intuisce Anya, la crisi di coppia è stata scongiurata.