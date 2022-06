Spy x Family 1x09, intimità tra marito e moglie: un buco nell'acqua?

Vicinissimo alla fine del primo cour, Spy x Family ha superato ONE PIECE e Detective Conan nelle classifiche dei più visti. La serie anime si conferma dunque la regina della stagione, nonché un adattamento fedelissimo e brillante del manga di Tatsuya Endo.

L’appuntamento precedente con l’anime di WIT Studio e CloverWorks si chiuse con un clamoroso cliffhanger, di cui in Spy x Family 1x09 vediamo i divertenti risvolti. Costretti da zio Yuri Briar a dimostrare il loro amore, Loid si avvicina a Yor per baciarla. La donna, non è però ancora pronta al loro primo bacio e per smorzare la tensione, trangugia del vino. Ubriaca, adesso è lei che si proietta verso suo marito.

Yuri, però, proprio non ce la fa. Anche se è stato lui a spingere per il bacio, essere testimone di questa scena è veramente troppo per la sua psiche. All’ultimo secondo, proprio prima del fatidico bacio, si getta in mezzo alla coppia. Yor, ancora troppo emozionata nonostante il vino, stava però preparando un sonoro schiaffone, che arriva dritto sul volto del fratello.

L’agente della polizia segreta vola via, battendo la testa sul muro dall’altra parte del salotto. Sanguinando copiosamente, Yuri scoppia in lacrime non per il dolore, ma perché pensa che Yor lo abbia schiaffeggiato perché ha interrotto il momento intimo tra i due sposi. Anche quando viene nuovamente colpito, con una conseguente commozione cerebrale, Yuri non smette di pensare a quanto ami sua sorella. Nella preview di Spy x Family 1x10 è tempo di tornare alla Eden.