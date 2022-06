Spy x Family 1x10 è su Crunchyroll: un elegante giornata scolastica alla Eden

La serie anime di Spy x Family tocca quota due cifre: il decimo episodio dell’adattamento prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks è ora disponibile su Crunchyroll. Anya Forger, star assoluta della puntata, è impegnata in una operazione segreta da cui dipende il futuro della società!

Se negli ultimi due episodi di Spy x Family hanno puntato i riflettori sul rapporto intimo tra Loid e Yor, questo nuovo appuntamento dell’adattamento animato è completamente incentrato sulla piccola telepate di casa Forger. In Spy x Family 1x10 Anya torna a scuola.

All’Eden College viene programmata una lezione di educazione fisica che prevede un torneo di dodgeball tra le varie classi dell'istituto. Tra gli studenti, si diffonde la voce che chi verrà nominato Most Valuable Player del torneo otterrà una Stellae. Damian, convinto che conquistando la Stellae verrà preso finalmente in considerazione da suo padre Donovan Demson, è risoluto nel diventare il miglior giocatore di dodgeball dell’istituto.

Anche Anya ha però le sue buone ragioni per voler diventare la MVP. Spiegando la questione ai suoi genitori, comincia un’intensa sessione di allenamento al fianco di mamma Yor. Dopo un infernale circuito di addominali, corsa e preparazione al tiro, e aver ideato un tiro speciale, Anya è pronta per l’operazione dodgeball.

A presiedere la lezione, sostituendo l’assente professore di educazione fisica, è l’elegant house master della Eden. La sezione tre di Anya e Damian sfida la sezione quattro, di cui fa parte il figlio del maggiore capo dell’esercito di Ostania, Bill Watkins. Dalla stazza ben più imponente rispetto alla norma e dotato di una forza e di un acume mostruosi, Bill elimina i rivali uno dopo l’altro.

Damian, però, non ci sta a perdere il match e prepara la controffensiva. In seguito ai suoi allenamenti, tra cui anche uno sul Pianeta Namecc di Dragon Ball, adopera le tattiche studiate per abbattere il colosso, ma nessuna di esse riesce. Infine, entrambi gli sgherri di Damian si sacrificano per proteggere il loro padrone.

In campo, restano solamente Damian e Anya, la quale, sfruttando i suoi poteri telepatici, riesce a schivare tutti i colpi di Bill. Tuttavia, goffa come sempre, inciampa su se stessa. Quando sta per cadere vittima del colpo dell’energumeno, Damian si sacrifica per il suo bene.

L’ultima palla, che decide le sorti della partita, è nelle mani di Anya. Ricordando gli insegnamenti dettati da sua madre, Anya prepara il suo colpo finale, che però si traduce in un flop clamoroso. Bill, a quel punto, ne approfitta per colpire la sgomenta bambina. Il colosso ottiene l’MVP, ma in realtà in palio non c’era nessuna Stellae.