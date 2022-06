Spy x Family 1x11 è su Crunchyroll: totalmente incapace? Stella al coraggio

Dopo aver conquistato il palinsesto anime primaverile, con il debutto della undicesima puntata, Spy x Family si avvicina alla fine del suo primo cour. Il penultimo episodio della serie, vede Anya sfoderare un coraggio da leoni e ottenere un premio tanto bramato da Twilight.

A casa Forger arrivano i primi risultati dei test sostenuti da Anya. Analizzandoli, Loid si rende conto che sua figlia è totalmente incapace nello studio e non vuole assolutamente sentir parlare di libri. Twilight non perde le speranze per la sua missione: per far ottenere delle stellae alla piccola, ci sono altri metodi. Loid, con Yor accanto, prova a coltivare Anya facendola prima disegnare, poi suonare e infine praticare dello sport. Anya, è tuttavia negata anche nell'arte, nella musica e nell'educazione fisica. Nel frattempo, Spy x Family è accusato di troppi filler.

La spia, che ha mille risorse, decide di partecipare a una giornata di volontariato padre-figli. Con Anya al seguito, si reca in una struttura in cui fare del volontariato cucinando, riordinando gli scaffali o facendo pulizie. Ancora una volta, la telepate dimostra la sua incapacità facendo solamente danni.

Proprio all'ultimo, dopo essere stati cacciati via, la piccola Forger si allontana da suo padre di corsa e senza troppe spiegazioni. Grazie ai suoi poteri, si è accorta che un bambino sta affogando in una piscina riabilitativa. Trovato il coetaneo in pericolo di vita, senza timore Anya si getta in piscina. Tuttavia, Anya finisce quasi per affogare, ma viene salvata da suo padre Loid, che trae in salvo entrambi i bambini.

In Spy x Family 1x11 Anya dimostra un coraggio stellare e per questo atto, che ha salvato la vita a un bambino, tornata alla Eden Academy Anya viene premiata con una stellae, suscitando l'invidia di tutti. Invece che ottenere il rispetto dei compagni di scuola, questi si allontanano ancora di più. Solamente Damian, difende a spada tratta la sua acerrima rivale.

Infine, Becky le spiega che avendo compiuto questa buona azione può ora chiedere in cambio un regalo ai suoi genitori. Anya, desidera tanto avere un cagnolino.