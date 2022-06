Spy x Family 1x11: una stellare eroina chiamata Anya Forger

L'anime di Spy x Family si sta preparando al gran finale del primo cour, ma l'undicesima puntata dell'adattamento sorprende i fan con un mirabolante salvataggio compiuto da Anya Forger, la quale, nonostante la giovanissima età, possiede già lo spirito di una vera eroina.

Deluso dai risultati scolastici e sportivi di sua figlia, Loid Forger decide di recarsi a una giornata padre-figli in compagnia di Anya. Tuttavia, anche durante le semplicissime prove di questo corso, la piccola Forger si rivela totalmente incapace sia nelle arti pratiche che in quelle intellettuali.

Cacciati via, Loid e Anya stanno per abbandonare la struttura dell'incontro con il volto scuro. Sul punto di tornare a casa, però, la piccola Forger, sfruttando le sue abilità telepatiche, si accorge che un qualcosa di terribile sta accadendo in una stanza vicina. Nel frattempo, ecco i protagonisti di Spy x Family nella opening di Kaguya-sama.

Anya, ascoltando i pensieri di un altro bambino, si accorge che questi sta affogando ed esalando i suoi ultimi respiri. Anya, non può avvisare in modo diretto Loid, che altrimenti si accorgerebbe dei suoi poteri. Dunque, fugge via dando indicazioni piuttosto vaghe al padre.

Raggiunto il luogo del misfatto, Anya nota delle bollicine provenire da una vasca. Senza timore alcuno, si getta in piscina per salvare il bambino in pericolo. Lei, è però ancora troppo piccola e dopo qualche bracciata sott'acqua finisce per perdere il respiro. Fortunatamente, all'ultimo interviene anche papà Twilight, che la aveva seguita. Grazie a questo gesto di estremo coraggio, in Spy x Family 1x11 Anya ottiene la sua prima stellae. Cosa ne pensate dell'eroico atto di salvataggio di Anya, che trovate nella clip in calca all'articolo?