Spy x Family 1x12 è su Crunchyroll: l'ultima missione dei Forger

Dopo una strabiliante corsa cominciata nel mese di aprile, l'anime di Spy x Family giunge alla conclusione. La dodicesima puntata dell'adattamento prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks, ora disponibile alla visione in streaming su Crunchyroll, mette fine al primo cour della serie.

Nella puntata precedente, Anya ha finalmente conquistato la sua prima stellae. L'Operazione Stryx, tuttavia, deve procedere senza sosta.

A causa della mancanza di agenti operativi, la WISE, l'organizzazione per cui presta servizio Loid, assegna diverse missioni extra a Twilight. La migliore delle spie, porta a termini tutti i compiti ricevuti, ma, stanchissimo per il troppo lavoro, trascura la propria famiglia. Il fatto che rientri tardissimo a casa, attira l'attenzione delle proprie vicine, che lo accusano di stare tradendo sua moglie Yor. Per rimediare alla situazione, che potrebbe compromettere l'operazione, Loid organizza un viaggetto di famiglia. La famiglia Forger, si reca all'Acqua Park!

Nel gran finale di Spy x Family 1x12, però, Twilight non ha riposo: anche durante la vacanza, viene richiamato al lavoro dalla WISE. L'agente, deve sventare un attentato organizzato proprio al Penguin Park del parco acquatico. A uno dei pinguini della struttura, è stato fatto inghiottire un microchip che contiene informazioni pericolose: Twilight, deve recuperarlo a tutti i costi.

Dimostrando tutta la sua abilità da spia, Twilight infine completa la sua missione, ma non solo. Nel mentre, riesce anche a dimostrare tutto il suo amore nei confronti della sua famiglia, sempre meno "bugiarda".