Spy x Family 1x13 è su Crunchyroll: il ritorno dei Forger

Dopo un'attesa lunga una intera estate, l'anime di Spy x Family è finalmente tornato sugli schermi. Anya, Loid e Yor sono pronti a proseguire la loro missione segreta. Riuscirà l'improvvisata famiglia Forger a proteggere la pace nel mondo?

Il secondo cour della spy comedy riprende immediatamente dalla fine di Spy x Family 1x12. Anya ha appena ottenuto la sua prima stella e come regalo ha chiesto di poter adottare un cucciolo. Loid e Yor, decisi ad accontentare la piccola, si rivolgono a un canile, che però è una delle basi della WISE per cui lavora Twilight.

I cani addestrati della WISE non convincono Anya, che per questo viene portata in un altro canile in cui è stato organizzato un open day. Nel frattempo, Twilight viene richiamato per una missione improvvisa. L'agente segreto viene informato che un gruppo di universitari, forse finanziato da gruppi politici più potenti, sta organizzando un attentato a un politico invitato a un comizio di pace tra est e ovest. La sua morte potrebbe causare un conflitto mondiale.

La Missione 13 Project Apple di Spy x Family vede coinvolta anche Anya, che fa la conoscenza di un grosso cagnolone dal pelo bianco che pare poter leggere il futuro. L'animale è però uno dei cani bomba coinvolti nell'attentato e Anya viene rapita dai terroristi. Yor, che aveva perso di vista sua figlia, corre in soccorso della bambina. Scoppierà la guerra in Spy x Family?